2020-05-20T10:51:36+03:00
Общество

В Иркутской области установили штрафы за продажу электронных сигарет подросткам до 18 лет

Штраф полагается теперь и за продажу несовершеннолетним курительных смесей
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Заксобрания Иркутской области.
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Теперь как продавцы, так и владельцы торговых точек могут нарваться на штраф, если продадут курительные смеси, в том числе снюс, электронные сигареты и жидкости к ним несовершеннолетним. Так, для продавцов штраф составит от двух до трех тысяч рублей. Для должностных лиц – от 10 до 15 тысяч рублей, а юрлица раскошелятся от 30 до 50 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект об административной ответственности был принят на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 20 мая. Он был внесен областной прокуратурой.

Напомним, в феврале этого года парламентарии приняли закон о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей к ним, а также бестабачных курительных смесей, например, снюса, детям и подросткам до 18 лет. Ну а теперь предусмотрели и меру ответственности за нарушение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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