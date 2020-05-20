2020-05-20T12:26:17+03:00
Общество

Дмитрий Ружников стал вице-мэром Иркутска

Ранее он был председателем Думы Иркутска
Яна ЛИСИНА
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Дмитрий Ружников стал вице-мэром Иркутска.Дмитрий Ружников стал вице-мэром Иркутска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Бывший спикер Думы Иркутска Дмитрий Ружников приступил к исполнению обязанностей вице-мэра города. Соответствующее распоряжение подписал мэр Руслан Болотов.

Напомним, Дмитрий Ружников сначала сложил с себя полномочия председателя Думы, а на прошлой неделе - депутата по избирательному округу №10.

- Мы интенсивно работали, было много задач, - сказал Дмитрий Ружников, обратившись тогда к коллегам-депутатам. - Уверен, будем поддерживать такое же позитивное взаимодействие в дальнейшем.

Напомним, Дмитрию Олеговичу 35 лет, он родился в Иркутске. Окончил лицей при ИВАИИ (ИВВАИУ), затем электротехнический факультет Иркутского государственного университета путей сообщения. С 2002 года занимал различные должности в коммерческих структурах.

С 2014 года избран депутатом Думы города Иркутска шестого созыва. Входил в состав комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна, а также в состав комиссии по собственности и земельным отношениям. В сентябре 2019 года избран депутатом Думы города Иркутска седьмого созыва. Занимал должность спикера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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