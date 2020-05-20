Семью из Новосибирска принудительно посетили в обсерватор в Иркутске

20 Май 2020 2020-05-20T19:37:33+03:00

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Сейчас семья из трех человек, прилетевшая в Иркутск из Новосибирска еще 8 мая, уже строит планы на то, как наконец выйдет из обсерватора. Увы, две недели, как положено, им придется провести в изоляции, несмотря на недовольства.

История развивалась так. Самолет из Новосибирска приземлился в аэропорту Иркутска 8 мая. Пассажирам вручили постановления о том, что их помещают в обсерватор до получения первого отрицательного теста на коронавирус.

" По результатам лабораторных исследований у следовавшего этим рейсом гражданина было выявлено заражение коронавирусом COVID- 2019. В связи с этим, уже 12 мая, всем троим были выданы постановления Главного государственного санитарного врача по Иркутской области о помещении на изоляцию в обсерватор сроком на 14 календарных дней", - сообщает пресс-служба Куйбышевского суда Иркутска. .

Так положено, поскольку есть риск заражения. Однако все трое жителей Новосибирска отказались подчиняться. Поэтому семейство все таки отправилось в обсерватор, но уже принудительно. По решению суда. Где им и предстоит провести две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU