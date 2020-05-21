За неоплату штрафа за езду в пьяном виде сибиряку назначили обязательные работы
Жителя Тулуна поймали за ездой в пьяном виде. По решению суда 44-летнему мужчине запретили садиться за руль авто в течение полутора лет, а также назначили штраф в 30 000 рублей. Оплачивать последний бывший водитель в установленный срок не стал.
Судебные приставы составили административный протокол по статье «Неуплата административного штрафа в срок».
«Нарушителю правил дорожного движения судом были назначены обязательные работы», - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. - «20 часов должник отработал разнорабочим на муниципальном предприятии».
Оплатить штраф автомобилист решил только после того, как у него арестовали бытовую технику.
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