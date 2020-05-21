2020-05-21T05:06:15+03:00
Общество

Природный пожар на площади 70 га горит в Иркутской области

За минувшие сутки в регионе потушили 4 очага в лесах
Мария КНЯЗЕВА
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Природный пожар на площади 70 га горит в Иркутской областиПриродный пожар на площади 70 га горит в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудникам парашютно-десантной пожарной службы, работникам лесной охраны и мобилизованным сибирякам вчера удалось потушить пожары в Усольском, Зиминском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Последние два возникли из-за грозы. Десантников к месту доставляли на вертолетах Ми-8.

«Общая площадь ликвидированных очагов составила 38 га, из которых 24 га, покрыты лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

«Взятым в кольцо» на утро 21 мая перешло обнаруженное вчера возгорание в Усть-Кутском районе. Гореть пламя с 19 мая продолжает в Тайшетском районе. Там площадь природного пожара – 70 гектаров. Тушение осложняется удаленностью от дорог, а также сложным ландшафтом.

Ежедневное авиапатрулирование лесов продолжается. Это необходимо для своевременного обнаружения пожаров в лесном фонде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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