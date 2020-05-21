2020-05-21T06:03:58+03:00
Общество

Трех человек спасли на пожаре в Иркутской области

Людей из квартир в Усолье-Сибирском спускали по автолестницам
Мария КНЯЗЕВА
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Трех человек спасли на пожаре в Иркутской областиТрех человек спасли на пожаре в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Накануне вечером на пожаре в Усолье-Сибирском пострадала женщина – в ее квартире на 5 этаже вспыхнул огонь. В попытке потушить пламя усольчанка получила серьезные ожоги, и была госпитализирована. Соседей 33-летней женщины из дома коридорного типа вызволять спасателям пришлось при помощи автолестниц. Выходы были перекрыты сильным задымлением.

«Двое жильцов верхнего этажа спустились по автолестницам, еще 12 человек смогли выйти через подъезд», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

С огнем пожарные справились за 10 минут. На площади 4 кв.метра сгорели вещи в однокомнатной квартире пострадавшей. Дознаватели обнаружили два очага возгорания, вероятней всего, причиной стало «занесение открытого источника огня».

«Всего за прошедшие сутки на территории Прибайкалья был зарегистрирован 21 пожар, 6 – в жилом секторе, 8 – горение мусора и сухой растительности», - рассказывают спасатели.

Напомним, что в Иркутской области действует особый противопожарный режим.

Не в каске, но в маске. С сегодняшнего дня в Иркутской области действует обязательный масочный режим. Где его надо соблюдать? И кому раздадут маски бесплатно?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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