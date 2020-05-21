21 Май 2020 2020-05-21T06:03:58+03:00

Трех человек спасли на пожаре в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Людей из квартир в Усолье-Сибирском спускали по автолестницам

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Накануне вечером на пожаре в Усолье-Сибирском пострадала женщина – в ее квартире на 5 этаже вспыхнул огонь. В попытке потушить пламя усольчанка получила серьезные ожоги, и была госпитализирована. Соседей 33-летней женщины из дома коридорного типа вызволять спасателям пришлось при помощи автолестниц. Выходы были перекрыты сильным задымлением.

«Двое жильцов верхнего этажа спустились по автолестницам, еще 12 человек смогли выйти через подъезд», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

С огнем пожарные справились за 10 минут. На площади 4 кв.метра сгорели вещи в однокомнатной квартире пострадавшей. Дознаватели обнаружили два очага возгорания, вероятней всего, причиной стало «занесение открытого источника огня».

«Всего за прошедшие сутки на территории Прибайкалья был зарегистрирован 21 пожар, 6 – в жилом секторе, 8 – горение мусора и сухой растительности», - рассказывают спасатели.

Напомним, что в Иркутской области действует особый противопожарный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU