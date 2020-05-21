233 тысячи масок бесплатно раздадут в Иркутской области

21 Май 2020 2020-05-21T07:07:33+03:00

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Из-за коронавируса маска - главный аксессуар этого лета в Иркутской области. С 20 мая сибиряки должны носить средства защиты в транспорте, магазинах, на работе, везде, где много людей. Но ведь не у всех есть возможность купить их или сшить самим. Так, сибирякам старше 60 лет волонтеры бесплатно раздадут 233 тысячи многоразовых масок и расскажут прохожим о правилах безопасности во время пандемии.

Итак, где пожилым иркутянам получить повязки? Волонтеры организовали информационные точки в сквере Кирова, возле Вечного огня, художественного музея, в районе Дома кузнеца, цирка, «Фортуны» и «Сильвермолла». Маски раздают с 20 по 24 мая, каждый день с 12 до 16 часов.

- Иркутск стал отправной точкой раздачи, - отметил и. о. министра по молодежной политике Иркутской области Егор Луковников. - Сейчас маски развозят в города и районы области, там волонтеры обеспечат ими тех, кто нуждается.

По распоряжению врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева, средства защиты также привозят пенсионерам на дом. Чтобы оставить заявку, обращайтесь к специалистам по молодежной политике своего города или района. Телефоны подскажут в местной администрации.

Можно также позвонить на горячую линию ГУ МЧС России по Иркутской области. Кроме повязок, там можно попросить доставить домой продукты, товары первой необходимости и лекарства, а еще, что важно, получить совет психолога и юриста. За время пандемии добровольцы уже помогли по 10 тысячам заявок.

Не в каске, но в маске. С сегодняшнего дня в Иркутской области действует обязательный масочный режим. Где его надо соблюдать? И кому раздадут маски бесплатно? 00:00 00:00

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Куда обращаться за помощью

Горячая линия ГУ МЧС России по Иркутской области: 8 (3942) 399-999.

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ИСТОЧНИК KP.RU