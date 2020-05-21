2020-05-21T07:54:07+03:00
Общество

Иркутские мусульмане отметят Ураза-байрам дома

В мечетях традиционной молитвы не будет
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Иркутские мусульмане отметят Ураза-байрам дома.Иркутские мусульмане отметят Ураза-байрам дома.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Обычно в день большого мусульманского праздника Ураза-байрам перед мечетью в Иркутске перекрывают улицу. Столь большое количество верующих собирается на утреннюю молитву. В этом году в мечетях 24 мая ( на эту дату приходится праздник) ее проводить не будут. Верующие прочитают молитву дома. Это связано с действующим на территории режимом самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий. Да и просто с требованиями безопасности. Число больных растет.

Имам-хатыб Иркутской Соборной мечети Фарид хазрат Мингалеев призывает всех мусульман с пониманием отнестись к принятым мерам, соблюдать масочный режим и провести празднование Ураза-байрама в удаленном режиме в кругу семьи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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