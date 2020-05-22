Вандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области
О том, что на Старом зиминском кладбище опрокинуты несколько десятков памятников в администрацию города Зима обратилась неравнодушная жительницы. Ее поразила картина, которую она увидела – сломанные оградки, валяющиеся надгробия, вырванные с корнем.
«Дорогие зиминцы! Навестите своих близких. Если вы оказались в числе пострадавших – обратитесь в полицию с заявлением от своего имени, - сообщает пресс-служба администрации города Зима. – «Люди, совершившие данный вопиющий акт вандализма – жители нашего города, которые являются чьими-то родственниками, друзьями и знакомыми. Сегодня мы также в ответе за то, что не смогли привить им уважения к памяти наших предков».
Материалы переданы сотрудникам полиции. Полицейские проведут проверку по данному факту.
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