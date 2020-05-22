Вандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области

22 Май 2020 2020-05-22T04:33:02+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что на Старом зиминском кладбище опрокинуты несколько десятков памятников в администрацию города Зима обратилась неравнодушная жительницы. Ее поразила картина, которую она увидела – сломанные оградки, валяющиеся надгробия, вырванные с корнем.

«Дорогие зиминцы! Навестите своих близких. Если вы оказались в числе пострадавших – обратитесь в полицию с заявлением от своего имени, - сообщает пресс-служба администрации города Зима. – «Люди, совершившие данный вопиющий акт вандализма – жители нашего города, которые являются чьими-то родственниками, друзьями и знакомыми. Сегодня мы также в ответе за то, что не смогли привить им уважения к памяти наших предков».

Материалы переданы сотрудникам полиции. Полицейские проведут проверку по данному факту.

Читайте также:

Дети чуть не погибли, катаясь на плоту по водохранилищу. В Иркутской области самодельное «плавсредство» не выдержало вес ребят (подробности)

В Иркутске давно пора строить новый мост 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU