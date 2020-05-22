2020-05-22T04:33:02+03:00
Общество

Вандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области

Памятники на Старом кладбище в городе Зима опрокинуты
Мария КНЯЗЕВА
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Вандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области.Фото: сайт города ЗимаВандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области.Фото: сайт города Зима
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О том, что на Старом зиминском кладбище опрокинуты несколько десятков памятников в администрацию города Зима обратилась неравнодушная жительницы. Ее поразила картина, которую она увидела – сломанные оградки, валяющиеся надгробия, вырванные с корнем.

«Дорогие зиминцы! Навестите своих близких. Если вы оказались в числе пострадавших – обратитесь в полицию с заявлением от своего имени, - сообщает пресс-служба администрации города Зима. – «Люди, совершившие данный вопиющий акт вандализма – жители нашего города, которые являются чьими-то родственниками, друзьями и знакомыми. Сегодня мы также в ответе за то, что не смогли привить им уважения к памяти наших предков».

Материалы переданы сотрудникам полиции. Полицейские проведут проверку по данному факту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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