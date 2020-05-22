958 случаев заражения коронавирусом подтверждено 22 мая в Иркутской области

22 Май 2020 2020-05-22T06:03:27+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 95 человек

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В Иркутской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки коронавирус подтвердился у заболевших. По данным на утро 22 мая, в регионе диагноз COVID-19 поставили уже раз.

«738 человек сейчас получают необходимое лечение в больницах Приангарья, 14 из них - тяжелые», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области. – «Из них 298 вахтовиков, еще 72 переведены в медучреждения из обсерваторов».

К несчастью, в Иркутской области борьба с коронавирусом не обошлась без жертв, как и в других регионах. Скончались восемь пациентов, причиной смерти еще девятерых с подтвержденным коронавирусом стали иные заболевания, не связанные с COVID-19. Но есть и хорошие новости, за сутки выздоровели 26 наших земляков, общее число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Приангарье - 203, в их числе 22 ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU