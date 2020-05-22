Четыре пожара потушили в лесах Иркутской области

22 Май 2020 2020-05-22T05:28:49+03:00

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Три пожара нашли и ликвидировали в тот же день в Иркутской области. Горели леса в Усть-Удинском, Усть-Кутском и Зиминском районах. Также 21 мая удалось справиться в возгоранием в Усть-Кутском районе, которое обнаружили 20 числа.

«Общая площадь ликвидированных очагов составила 10,9 гектаров, из которых 7,9 гектаров – леса», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

По данным на утро 22 мая, в регионе действует два пожара в лесах Тайшетского и Нижнеудинского района. Общая площадь, на которой бушует пламя – 74 гектара. Причиной обоих очагов стали грозы. В остальных четырех случаях виновны в пожарах местные жители, сообщают сотрудники Иркутской базы авиационной охраны лесов.

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ИСТОЧНИК KP.RU