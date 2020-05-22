Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 мая составил 1.4 балла
На улицах регионального центра этим утром очень много людей. Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 мая составил всего 1.4 балла. Это и неудивительно, режим нерабочих дней в стране закончился и многим разрешили выйти на работу.
Но, напомним, что без необходимости из дома по-прежнему выходить нельзя – режим самоизоляции в Приангарье продлен до 31 мая. Но, если потребность покинуть квартиру возникла, не забудьте надеть маску, ведь в регионе действует масочный режим. Без средств индивидуальной защиты нельзя находиться в местах скопления людей, а также в общественном транспорте.
Стоит отметить, что индекс самоизоляции в Иркутске на 22 мая все же выше, чем до распространения коронавируса. В былые времена он составлял всего лишь 0.4 балла.
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