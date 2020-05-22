Количество зараженных коронавирусом на 22 мая в Иркутской области: плюс 95
Количество зараженных коронавирусом на 22 мая в Иркутской области сообщает Министерство здравоохранения Приангарья. По данным медработников, в регионе этим утром диагноз COVID-19 поставлен уже 958 раз. Только за минувшие сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у 95 заболевших.
Большое число в этом списке составляют вахтовики. Заразившихся рабочих уже 298, за сутки прирост составил 32 человека. Из обсерваторов на больничные койки попали 72 человека, за сутки - четверо.
«В больницах сейчас 738 человек, 14 из них – тяжелые», - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Иркутской области. – «Также коронавирусом заражены 53 ребенка».
Выздороветь от коронавируса в Приангарье смогли 203 человека, только за сутки из медучреждений выписаны 26 сибиряков. К несчастью, и в нашей регионе не обошлось без смертей. Восемь пациентов скончались, еще девять также с диагнозом COVID-19 умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.
Таково количество зараженных коронавирусом на 22 мая в Иркутской области. Напомним, что в Приангарье введен масочный режим, а режим самоизоляции продлен до 31 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU