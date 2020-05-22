Схема движения автобуса №6 временно изменится в Иркутске

22 Май 2020 2020-05-22T10:34:24+03:00

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Теплое время года – время плановой диагностики и ремонта всевозможных коммунальных сооружений. Так, из-за проведения в Ленинском районе Иркутска строительно-монтажных работ инженерных сетей по ул. Набережная Иркута, 1 изменится схема движения автобуса №6, что следует по маршруту «Ц. Рынок – пос. Жилкино».

«Новая схема будет действовать с 25 мая по 17 июня», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Будут исключены остановки «Товарная контора» и «Фирма «Байкал»» в обоих направлениях. Вместо них при движении автобуса из центра города появится остановочный пункт «ул. Джамбула», при движении в центр будут введены дополнительные остановки «Курорт «Ангара» и «Дом связи».

Автобус №6 будет двигаться по такой схеме: при поездках из центра после Глазковского моста по ул. Джамбула, Иркутному мосту и далее как ездил ранее. При движении в центр Иркутска после ул. Трактовой автобус поедет по Иркутному мосту, улицам Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского, Челнокова и потом по привычной схеме.

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