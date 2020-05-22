Фонтаны в Иркутске запустят 23 мая

22 Май 2020 2020-05-22T10:48:04+03:00

Фонтаны в Иркутске готовы к запуску Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городские фонтаны начнут радовать иркутян уже завтра, в субботу

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В Иркутске завтра, 23 мая, запустят городские фонтаны. Их подготовка к летнему сезону завершена – обследованы чаши на целостность гидроизоляции, проведен монтаж необходимого оборудования.

«В этом году иркутян будут радовать 11 городских фонтанов», - сообщает пресс-служба администрации города Иркустка. – «Конечно, около стадиона «Труд», на площади 50-летия образования СССР, а также фонтаны, расположенные на площади Конституции, бульваре Постышева, в сквере имени Кирова, на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и другие».

Напомним, обычно фонтаны запускали в региональном центре в начале мая. В этом году запуск пришлось перенести из-за распространения коронавирусной инфекции в Приангарье.

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ИСТОЧНИК KP.RU