Фонтаны в Иркутске запустят 23 мая
В Иркутске завтра, 23 мая, запустят городские фонтаны. Их подготовка к летнему сезону завершена – обследованы чаши на целостность гидроизоляции, проведен монтаж необходимого оборудования.
«В этом году иркутян будут радовать 11 городских фонтанов», - сообщает пресс-служба администрации города Иркустка. – «Конечно, около стадиона «Труд», на площади 50-летия образования СССР, а также фонтаны, расположенные на площади Конституции, бульваре Постышева, в сквере имени Кирова, на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и другие».
Напомним, обычно фонтаны запускали в региональном центре в начале мая. В этом году запуск пришлось перенести из-за распространения коронавирусной инфекции в Приангарье.
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