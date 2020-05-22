2020-05-22T10:48:04+03:00
Общество

Фонтаны в Иркутске запустят 23 мая

Городские фонтаны начнут радовать иркутян уже завтра, в субботу
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фонтаны в Иркутске готовы к запускуФонтаны в Иркутске готовы к запускуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Иркутске завтра, 23 мая, запустят городские фонтаны. Их подготовка к летнему сезону завершена – обследованы чаши на целостность гидроизоляции, проведен монтаж необходимого оборудования.

«В этом году иркутян будут радовать 11 городских фонтанов», - сообщает пресс-служба администрации города Иркустка. – «Конечно, около стадиона «Труд», на площади 50-летия образования СССР, а также фонтаны, расположенные на площади Конституции, бульваре Постышева, в сквере имени Кирова, на пересечении улиц Чкалова и Степана Разина и другие».

Напомним, обычно фонтаны запускали в региональном центре в начале мая. В этом году запуск пришлось перенести из-за распространения коронавирусной инфекции в Приангарье.

Читайте также:

Схема движения автобуса №6 временно изменится в Иркутске. Маршрут станет другим с 25 мая (подробности)

В Иркутске давно пора строить новый мост

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти тысячу мигрантов прописал хозяин хостела в Иркутске
Фонтаны в Иркутске запустят 23 мая
Схема движения автобуса №6 временно изменится в Иркутске
Туристов предупреждают о возможных встречах с медведями на КБЖД
«Ростелеком» лидирует на рынке широкополосного доступа в интернет для юридических лиц
АО «Ангарскцемент» организовало поздравление фронтовика и тружеников тыла
Количество зараженных коронавирусом на 22 мая в Иркутской области: плюс 95
958 случаев заражения коронавирусом подтверждено 22 мая в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 мая составил 1.4 балла
22 мая в "Картине недели" первое интервью мэра Иркутска Руслана Болотова
На ЕГЭ-2020 выпускникам измерят температуру и рассадят на расстоянии 1,5 метра
Четыре пожара потушили в лесах Иркутской области
Перечень работников, которые получат единовременные выплаты, расширили в Иркутской области
Скейт-парк построят у храма в Ново-Ленино в Иркутске
Вандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области
Житель Иркутска заставлял 17-летнюю девушку заниматься проституцией