2020-05-22T11:11:00+03:00
Общество

Почти тысячу мигрантов прописал хозяин хостела в Иркутске

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Почти тысячу мигрантов прописал хозяин хостела в ИркутскеПочти тысячу мигрантов прописал хозяин хостела в ИркутскеФото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Факт фиктивной постановки на учет 970 человек из стран ближнего зарубежья обнаружили при проверке сотрудники ФСБ и иммиграционного контроля, иркутские полицейские. Почти 1000 человек были прописаны по адресу одного из хостелов в региональном центре

«По версии оперативников, 40-летний хозяин гостиницы за денежное вознаграждение содействовал постановке трудовых мигрантов на миграционный учёт, предоставляя недостоверные сведения о месте их пребывания», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Конечно, по указанному адресу иностранцы не проживали. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». 40-летнему хозяину хостела грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Читайте также:

Семь протоколов составили на виновника крупного ДТП в центре Иркутска. Водитель Лады протаранил Рено на улице Степана Разина [фото]

В Иркутске давно пора строить новый мост

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти тысячу мигрантов прописал хозяин хостела в Иркутске
Фонтаны в Иркутске запустят 23 мая
Схема движения автобуса №6 временно изменится в Иркутске
Туристов предупреждают о возможных встречах с медведями на КБЖД
«Ростелеком» лидирует на рынке широкополосного доступа в интернет для юридических лиц
АО «Ангарскцемент» организовало поздравление фронтовика и тружеников тыла
Количество зараженных коронавирусом на 22 мая в Иркутской области: плюс 95
958 случаев заражения коронавирусом подтверждено 22 мая в Иркутской области
Индекс самоизоляции в Иркутске на 22 мая составил 1.4 балла
22 мая в "Картине недели" первое интервью мэра Иркутска Руслана Болотова
На ЕГЭ-2020 выпускникам измерят температуру и рассадят на расстоянии 1,5 метра
Четыре пожара потушили в лесах Иркутской области
Перечень работников, которые получат единовременные выплаты, расширили в Иркутской области
Скейт-парк построят у храма в Ново-Ленино в Иркутске
Вандалы разрушили десятки надгробий на кладбище в Иркутской области
Житель Иркутска заставлял 17-летнюю девушку заниматься проституцией