Почти тысячу мигрантов прописал хозяин хостела в Иркутске

22 Май 2020 2020-05-22T11:11:00+03:00

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Факт фиктивной постановки на учет 970 человек из стран ближнего зарубежья обнаружили при проверке сотрудники ФСБ и иммиграционного контроля, иркутские полицейские. Почти 1000 человек были прописаны по адресу одного из хостелов в региональном центре

«По версии оперативников, 40-летний хозяин гостиницы за денежное вознаграждение содействовал постановке трудовых мигрантов на миграционный учёт, предоставляя недостоверные сведения о месте их пребывания», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Конечно, по указанному адресу иностранцы не проживали. Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в России». 40-летнему хозяину хостела грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU