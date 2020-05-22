2020-05-22T15:30:30+03:00
Происшествия

Убийство 14-летней давности раскрыто в Ангарске: киллеры согласились застрелить человека за КамАЗ

Найден еще один из исполнителей, который скрывался с 2006 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийство 14-летней давности раскрыто в Ангарске: киллеры согласились застрелить человека за КамАЗУбийство 14-летней давности раскрыто в Ангарске: киллеры согласились застрелить человека за КамАЗФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Ангарске подходит к концу расследование преступления, которое удалось раскрыть почти спустя 14 лет. Там судят одного из исполнителей убийства 33-летнего местного жителя. По версии следствия в ноябре 2006 года он вместе с сообщником застрелил мужчину и закопал его тело около реки Белая в Усольском районе. Заказчик преступления за вознаграждения передал киллерам грузовой автомобиль “КамАЗ”.

В 2007 году заказчик и один из исполнителей были осуждены за это убийство. Известно, что первый умер в исправительной колонии, а исполнитель уже освободился из мест не столь отдаленных, а вот второй соучастник все эти годы находился в розыске. Нашли и задержали его в декабре 2019 года.

- Расследование уголовного дела по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, по найму в отношении 36-летнего ангарчанина завершено, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Оно направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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