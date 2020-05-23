2020-05-23T05:51:32+03:00
Происшествия

Полицейские ищут четырех без вести пропавших детей в Иркутске

Ребята в возрасте с 10 до 13 лет ушли вечером 22 мая гулять на улице в Смоленщине и не вернулись
Любовь АРБАТСКАЯ
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Полицейские ищут четырех без вести пропавших детей в ИркутскеПолицейские ищут четырех без вести пропавших детей в ИркутскеФото: Ольга Крыльцова
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Четверо детей без вести пропали в селе Смоленщина Иркутского района, их разыскивают полицейские. Накануне вечером ребята, которым от 10 до 13 лет, вместе пошли гулять на улицу, взяв велосипеды. Домой не вернулись до сих пор, где они могут быть – неизвестно. Взволнованные родители ночью 23 мая обратились в полицию.

Приметы детей называют правоохранители. Пропавшие - это школьники, двое мальчиков и две девочки, об этом передают в ГУ МВД по Иркутской области.

Ребят ищут правоохранители и волонтеры. Всех, кто видел детей или знает, где они могут находиться, просят звонить в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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