Сибиряка, заболевшего коронавирусом, принудительно госпитализировали в Братске

23 Май 2020 2020-05-23T05:17:33+03:00

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Жителя Братска, подхватившего коронавирус, пришлось госпитализировать по решению суда. У мужчины нашли инфекцию, сообщили, что необходимо лечь в больницу на обследование и изоляцию, чтобы он не передал вирус окружающим людям. Но он воспротивился, и поэтому его положили в стационар принудительно.

- Суд пришел к выводу, с учетом сложившейся критической обстановки, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, что ответчик потенциально представляет крайнюю опасность для жизни и здоровья населения Иркутской области, - пояснили в пресс-службе Братского городского суда.

Тем временем, в Иркутской области число заболевших коронавирусом приближается к тысяче. Около 300 из них - вахтовики на севере области. За эту неделю количество случаев инфицирования выросло в 1,8 раза, на прошлой неделе показатель составлял 1,9. В нашем регионе действует масочный режим.

Первое интервью свежеиспеченного мэра Иркутска Руслана Болотова 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU