2020-05-23T14:05:52+03:00
Происшествия

97 вахтовиков заболели коронавирусом в общежитии в Иркутском районе

Здание охраняют, чтобы зараженные не контактировали с другими людьми
Любовь АРБАТСКАЯ
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97 вахтовиков заболели коронавирусом в общежитии в Иркутском районе97 вахтовиков заболели коронавирусом в общежитии в Иркутском районеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще один очаг коронавируса обнаружили в Приангарье. Сразу 97 вахтовиков заболели COVID-19 в общежитии Марковского муниципалитета, что в Иркутском районе. Поскольку многие переносят болезнь в легкой форме, их не госпитализируют. Они лечатся в общежитии. Питание зараженным обеспечивают, а здание охраняют, чтобы пациенты не вышли и не передали вирус другим людям.

Тем временем, для госпиталя в Усть-Куте, который скоро откроется на базе местного санатория, сформируют дополнительные бригады медиков, в том числе из Саянска. Сейчас пациентов с COVID-19 принимают в дневном стационаре районной больницы.

В северный город, где больше 200 вахтовиков больны коронавирусом, 23 мая с рабочим визитом приехал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- Несмотря на то, что за сутки в Усть-Куте новых случаев заболевания не зафиксировано, властям города и других муниципальных образований следует усилить дезинфекционные мероприятия общественных пространств, подъездов и транспорта, обеспечить контроль соблюдения масочного режима. Все организации, которые открылись и продолжают работу, обязаны неукоснительно выполнять рекомендации Роспотребнадзора, - отметил Игорь Кобзев. - Ситуация в Усть-Куте контролируемая, власти отслеживают все потоки. От жителей требуется только соблюдать личную безопасность.

Напомним, всего в регионе 1078 случаев коронавируса, по данным оперштаба на 23 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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