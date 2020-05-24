Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая: облачность переменная
Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая – это солнце, ветер и дождь. В воскресенье в столице Приангарья метеорологи обещают переменную облачность. Возможен кратковременный дождь и даже гроза.
Синоптики также предупреждают об усилении северо-западного ветра до 12 м/с. Температура воздуха 24 мая за окном +24…+26.
«По области сегодня также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Ветер в регионе дует северо-западный, северо-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров в Приангарье в этот день поднимутся до +24…+26.
Напомним, что в Иркутской области до 31 мая действует режим самоизоляции.
Читайте также:
Погода на июнь 2020 в Иркутске: стало известно, каким будет начало лета в городе. Синоптики рассказали, какой будет погода на июнь 2020 в Иркутске [аудио]
Первое интервью свежеиспеченного мэра Иркутска Руслана Болотова
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU