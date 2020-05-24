2020-05-24T04:47:34+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая: облачность переменная

В региональном центре возможны осадки
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая: облачность переменнаяПрогноз погоды в Иркутске на 24 мая: облачность переменнаяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прогноз погоды в Иркутске на 24 мая – это солнце, ветер и дождь. В воскресенье в столице Приангарья метеорологи обещают переменную облачность. Возможен кратковременный дождь и даже гроза.

Синоптики также предупреждают об усилении северо-западного ветра до 12 м/с. Температура воздуха 24 мая за окном +24…+26.

«По области сегодня также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы», - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе дует северо-западный, северо-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров в Приангарье в этот день поднимутся до +24…+26.

Напомним, что в Иркутской области до 31 мая действует режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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