1194 случая заражения коронавирусом подтверждено 24 мая в Иркутской области
В Иркутской области количество заразившихся коронавирусом продолжает расти. С начала распространения коронавирусной инфекции в Приангарье диагноз COVID-19 был поставлен уже 1194 раз. За сутки вирус подтвердился еще у 116 заболевших.
«952 человека сейчас госпитализированы в больницы региона», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Из них 105 стали пациентами после положительных тестов во время их пребывания в обсерваторах. Еще 456 заболевших – вахтовики».
За сутки из больниц выписали только 6 человек, всего выздороветь в Приангарье удалось 225 сибирякам. К несчастью, в нашем регионе не обошлось без потерь. Девять человек с коронавирусом скончались в Иркутской области, еще восемь с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией.
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