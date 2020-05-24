2020-05-24T07:00:32+03:00
Коронавирус Covid-19

1194 случая заражения коронавирусом подтверждено 24 мая в Иркутской области

За сутки диагноз подтвердился еще у 116 человек
Мария КНЯЗЕВА
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1194 случая заражения коронавирусом подтверждено 24 мая в Иркутской области1194 случая заражения коронавирусом подтверждено 24 мая в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области количество заразившихся коронавирусом продолжает расти. С начала распространения коронавирусной инфекции в Приангарье диагноз COVID-19 был поставлен уже 1194 раз. За сутки вирус подтвердился еще у 116 заболевших.

«952 человека сейчас госпитализированы в больницы региона», - сообщает оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Из них 105 стали пациентами после положительных тестов во время их пребывания в обсерваторах. Еще 456 заболевших – вахтовики».

За сутки из больниц выписали только 6 человек, всего выздороветь в Приангарье удалось 225 сибирякам. К несчастью, в нашем регионе не обошлось без потерь. Девять человек с коронавирусом скончались в Иркутской области, еще восемь с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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