24 Май 2020 2020-05-24T08:11:03+03:00

Количество смертей от коронавируса в Иркутской области увеличилось до 9 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом 24 мая сообщил оперативный штаб по коронавирусу Приангарья

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В Иркутской области увеличилось количество смертей от новой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб сообщил о том, что девятый пациент умер все же от коронавируса. Ранее причиной его кончины считалось иное заболевание, не связанное с COVID-19. Итак, статистика смертей на 24 мая такова – 9 умерли от коронавируса, 8 от других болезней, но новая коронавирусная инфекция у них также была подтверждена.

По данным на 24 число, количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области – 1194. Госпитализированы 952 человека, в их числе 105 пациентов из обсерваторов и 456 вахтовиков.

«За сутки в Приангарье выздоровели 6 человек, всего из больниц выписано 255 выздоровевших», - отмечают в пресс-службе Правительства Иркутской области.

По данным Минздрава региона, в области на самоизоляции сейчас находится 3481 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU