Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Свирске

25 Май 2020 2020-05-25T13:25:44+03:00

Изменить размер текста: A A

На карте распространения коронавируса в Иркутской области 25 мая добавился еще один город – Свирск.

«Там коронавирус подтвердился у двух человек по контакту», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

В Приангарье, по данным на утро 25 мая, коронавирус был обнаружен уже 1306 раз. Из этого числа выздоровели пока только 239 человек, девять умерло, еще 8 с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Известно, что зараженных выявляли уже в 31 территории Иркутской области. В Осинском, Нукутском, Зиминском и Аларском районах все заболевшие новой коронавирусной инфекцией уже выздоровели. Но это еще ничего не значит. Например, Шелеховский район совсем недавно тоже был отмечен на карте распространения коронавируса в регионе зеленым цветом, так как все четверо заразившихся выздоровели, а накануне у одного из контактировавших подтвердился COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 25 мая.Фото: оперативный штаб по кронавирусу в Иркутской области

Первое интервью свежеиспеченного мэра Иркутска Руслана Болотова 00:00 00:00

Читайте также:

Брутальный ОМОНовец сшил 500 масок для медиков и детей в Иркутске. В свободное от работы время Евгений в течение недели садился за швейную машинку [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU