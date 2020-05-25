2020-05-25T13:25:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Свирске

Карта распространения коронавируса в Иркутской области обновилась [карта]
Мария КНЯЗЕВА
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Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в СвирскеПервые случаи заражения коронавирусом выявлены в СвирскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На карте распространения коронавируса в Иркутской области 25 мая добавился еще один город – Свирск.

«Там коронавирус подтвердился у двух человек по контакту», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

В Приангарье, по данным на утро 25 мая, коронавирус был обнаружен уже 1306 раз. Из этого числа выздоровели пока только 239 человек, девять умерло, еще 8 с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Известно, что зараженных выявляли уже в 31 территории Иркутской области. В Осинском, Нукутском, Зиминском и Аларском районах все заболевшие новой коронавирусной инфекцией уже выздоровели. Но это еще ничего не значит. Например, Шелеховский район совсем недавно тоже был отмечен на карте распространения коронавируса в регионе зеленым цветом, так как все четверо заразившихся выздоровели, а накануне у одного из контактировавших подтвердился COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 25 мая.Фото: оперативный штаб по кронавирусу в Иркутской области

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 25 мая.Фото: оперативный штаб по кронавирусу в Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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