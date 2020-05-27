Отключение света в Иркутске 28 мая: ищите свои адреса

27 Май 2020 2020-05-27T15:53:04+03:00

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Отключение света в Иркутске 28 мая захватит все районы города. Смотрите списки улиц с номерами домов, чтобы найти свой адрес. Где-то электричества не будет всего 20-30 минут и отключат его уже через несколько часов этой ночью, как на некоторых улицах Свердловского округа. Где-то придется запастись терпением на 2 часа утром, где-то - после обеда. Словом, в каждом конкретном случае время отключения разное и разный временной диапазон.Больше всего отключения затронут Свердловский и Ленинский округа.

- Иркутская электросетевая компания в период вынужденных выходных дней минимизирует проведение плановых работ с ограничением электроснабжения в дневное время, а также переносит на этот период те виды работ, которые не требуют отключения электроэнергии, - сообщается на официальных страницах компании в соцсетях. -Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях.

Так же понятно, что ремонтные работы идут не просто так. В перспективе это скажется на надежности электросетей.

Те, у кого отключат свет, могли уже получить оповещение по мобильному, через смс или автоматический звонок. Если, конечно, номер есть в базе данных Иркутскэнергосбыта. Однако, если этого не произошло, внимательно ознакомьтесь со списком. И проверьте, коснется ли вас отключение света в Иркутске 28 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU