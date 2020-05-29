29 Май 2020 2020-05-29T11:54:47+03:00

Омуля на 650 тысяч рублей выловили браконьеры на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мужчин задержали, им грозит до 5 лет лишения свободы

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На озере Байкал в районе бухты Песчаная во время рейда полицейские задержали браконьеров, ловивших омуль. При помощи сетей им удалось выловить из озера омуля на 650 000 рублей.

«Рыба и орудия лова, конечно, изъяты», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте. – «Возбуждены уголовные дела части 3 статьи «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, что промышленный и любительский вылов омуля на Байкале запрещен с 1 октября 2017 года. Ловить ценную рыбу нельзя ни в самом озере, ни в реках, впадающих в него.

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ИСТОЧНИК KP.RU