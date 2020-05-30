Отключение света в Иркутске 1 июня: адреса, время, ищите свои улицы в списке

30 Май 2020 2020-05-30T18:34:26+03:00

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Отключение света в Иркутске 1 июня будет достаточно массовым и пройдет во всех районах города, в меньшей степени захватив Свердловский. Кое-где без электроэнергии придется остаться и 31 мая, хотя таких случаев мало ( тоже приводим).

-Иркутская электросетевая компания в период вынужденных выходных дней минимизирует проведение плановых работ с ограничением электроснабжения в дневное время, а также переносит на этот период те виды работ, которые не требуют отключения электроэнергии, - отмечается в соцсетях компании. - В редких случаях, когда выполнение ремонтных работ требует в процессе больше времени, срок отключения может быть увеличен.

Энергетики просят население Иркутска с пониманием отнестись к временным неудобствам и обещает компенсировать их надежностью электроснабжения. в ближайшем будущем. .Отключения света в Иркутске 1 июня запланированы на срок от получаса до нескольких часов, в зависимости от адреса. Поэтому стоит внимательно познакомиться со списком и скорректировать свои планы. Кроме Иркутска, отключение света 1 июня пройдет в поселках на Байкальском тракте и в Ново-Иркутском. Для вашего удобства публикуем и эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU