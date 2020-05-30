"Скорая" попала в ДТП в Иркутске, пострадали два медика
Авария, в которую попали машина "Скорой помощи" и легковой автомобиль «Ниссан», произошла сегодня в Иркутске около 22 часов 30 минут на пересечении улиц Карла Маркса и Декабрьских Событий. Как сообщают в ГУ МВД по Иркутской области, в результате столкновения травмы получили двое медицинских работников.
В машине медиков находилась роженица, которую везли в больницу. По предварительным данным, женщина не пострадала.
-Перекресток ул. К. Маркса и Декабрьских событий, авария. "Ниссан" не уступил дорогу "Скорой", а та везла женщину, которой вот-вот рожать, - комментирует очевидец В группе ДТП38. - Роженицу перехватила другая "Скорая".
На месте работает экипаж ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU