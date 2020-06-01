1 Июнь 2020 2020-06-01T04:53:30+03:00

Пожар на площади 2700 гектаров «взяли в кольцо» в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще несколько возгораний в Приангарье ликвидированы

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В Иркутской области продолжается борьба с пожарами в лесах. За минувшие сутки удалось потушить несколько возгораний в Иркутском, Куйтунском, Осинском и Качугском районах.

«Общая площадь ликвидированных очагов составила 31 га, из которых 21,5 га, покрытые лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Еще два очага удалось «взять в кольцо». Локализовали возгорание в Усть-Удинском районе – его площадь 77 гектаров, и крупный пожар в Тайшетском районе – огонь там распространился на площадь в 2700 гектаров. Горит пламя там с 19 мая. По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, вспыхнуло оно из-за грозы.

Авиамониторинг для быстрого обнаружения очагов возгорания в лесах продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU