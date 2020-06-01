Пожар на площади 2700 гектаров «взяли в кольцо» в Иркутской области
В Иркутской области продолжается борьба с пожарами в лесах. За минувшие сутки удалось потушить несколько возгораний в Иркутском, Куйтунском, Осинском и Качугском районах.
«Общая площадь ликвидированных очагов составила 31 га, из которых 21,5 га, покрытые лесом», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Еще два очага удалось «взять в кольцо». Локализовали возгорание в Усть-Удинском районе – его площадь 77 гектаров, и крупный пожар в Тайшетском районе – огонь там распространился на площадь в 2700 гектаров. Горит пламя там с 19 мая. По данным Иркутской базы авиационной охраны лесов, вспыхнуло оно из-за грозы.
Авиамониторинг для быстрого обнаружения очагов возгорания в лесах продолжается.
Читайте также:
Спасатели вытащили из реки женщину, которую уносило течением. ЧП произошло на реке Лена в Усть-Куте [фото]
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU