2189 случаев заражения коронавирусом подтверждены 1 июня в Иркутской области

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:22:36+03:00

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В воскресенье был рекордный прирост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией - сразу у 229 человек пришли положительные тесты. Сегодня, 1 июня, прирост также не мал – 210. Так, количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области перевалило за две тысячи. С начала распространения инфекции на территории региона диагноз COVID-19 был поставлен уже 2189 раз.

«1803 пациента находятся в больницах Приангарья», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Из этого числа – 142 человека переведены в медучреждения из обсерваторов, еще 964 заболевших – вахтовики».

За минувшие сутки 22 сибиряка выписаны в связи с выздоровлением. Всего же с инфекцией в Иркутской области на сегодняшний день удалось справиться 363 нашим землякам. К несчастью, и в нашем регионе не обошлось без смертей. От коронавируса скончались 11 человек, причиной смерти еще 12 пациентов стали иные заболевания, не связанные с инфекцией, но диагноз COVID-19 у них также был подтвержден.

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ИСТОЧНИК KP.RU