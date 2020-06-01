Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня: плюс 210

1 Июнь 2020 2020-06-01T05:38:31+03:00

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня перевалило за две тысячи

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В Приангарье наблюдаются рекордные приросты числа заболевших COVID-19 за последние два дня – в воскресенье плюс 229, сегодня – еще 210 подтвержденных диагнозов. Так количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня возросло до 2189. Именно столько раз в регионе подтвердилось заболевание новой коронавирусной инфекцией.

Из этого числа пока только 363 выздоровевших выписаны из больниц. 1803 человека продолжают лечение.

«В числе госпитализированных - 964 вахтовика и 142 пациента, переведенные в больницы их обсерваторов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Как и во многих регионах нашей страны в Иркутской области есть летальные исходы. От коронавируса умерли 11 человек, еще 12 с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от других тяжелых заболеваний.

Таково количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня. Напомним, что режим самоизоляции в Приангарье продлен до 14 июня, также отметим, что в регионе продолжает действовать масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU