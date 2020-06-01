2020-06-01T11:21:10+03:00
Общество

Отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенесли

Воду должны были отключить 4 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенеслиОтключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенеслиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске запланированное с 4 по 6 июня отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе перенесено на неопределенный срок. Об этом сегодня сообщили в мэрии. Причина - эпидемиологическая ситуация в регионе и продление режима самоизоляции.

«Отключение было в планах для проведения предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации», - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

Без холодной воды на 4 дня должны были остаться жители в микрорайоне Ново-Ленино, в районе станции Батарейная, в поселке Вересовка, по улицам Красный Путь, Почтамтская, Воинская Площадка. О новых сроках отключения холодной воды в домах по указанным адресам пока не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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