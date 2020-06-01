2020-06-01T13:45:36+03:00
Общество

Пострадавших пайщиков потребительского кооператива разыскивают в Иркутске

У 20 пострадавших похищено более 10 миллионов рублей, полицейские предполагают, что пайщиков могло быть больше
Мария КНЯЗЕВА
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Пострадавших пайщиков потребительского кооператива разыскивают в ИркутскеПострадавших пайщиков потребительского кооператива разыскивают в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В столице Приангарья продолжается расследование уголовного дела по части 2 статьи «Мошенничество». Его возбудили после того, как с заявлениями в полицию обратились свыше двух десятков пайщиков потребительского кооператива, который работал в Иркутске с 2008 года. Они сообщили, что их личные сбережения похищены. Следователи полагают, что к этому может быть причастен председатель правления кредитной организации.

«В настоящее время известно, что причиненный ущерб составил сумму, превышающую 10 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Как предполагают наши коллеги, потерпевших могло быть больше».

Всех, кто заключал договоры о передаче денег сотрудникам потребительского кооператива, просят обратиться в полицию. Название организации и как связаться с сотрудниками полиции - здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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