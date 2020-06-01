2020-06-01T15:20:11+03:00
Происшествия

Житель Бурятии открыл огонь из ружья по 17-летнему подростку

Он начал стрелять во время ссоры
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Житель Бурятии открыл огонь из ружья по 17-летнему подростку. Фото: СУ СК России по БурятииЖитель Бурятии открыл огонь из ружья по 17-летнему подростку. Фото: СУ СК России по Бурятии
Изменить размер текста:

Трагедией едва не закончились посиделки с друзьями на берегу реки Муя для 17-летнего жителя бурятского поселка Таксимо. Компания отмечала день рождения одного из подростков, когда к ним присоединился 37-летний отдыхающий. Вечером, разгоряченный алкоголем мужчина поругался с одним из подростков. Завязалась потасовка, после которой гость праздника сел в свою машину и уехал за подмогой. Вскоре он вернулся на берег с двумя приятелями. Однако разговор вновь перерос в потасовку, после которой мужчина закрылся в машине. Когда один из подростков подошел и стал уговаривать, его уехать, злоумышленник схватил находившееся в автомобиле ружье, навел его на молодого человека и выстрелив, ранил его. Врачам удалось спасти жизнь парня в больнице.

- Также часть дробового заряда попала в предплечье находившегося неподалеку приятеля стрелка, который приехал с ним на помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - После выстрела мужчина скрылся и позже выкинул ружье в реку. Вскоре его задержали, нашли и ружье, которое достали со дна реки. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Стрелку уже предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За что убили чемпиона России по пауэрлифтингу Сергея Позыненко (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Бурятии открыл огонь из ружья по 17-летнему подростку
В Тулуне медики заразились коронавирусом от дальнобойщиков
Пострадавших пайщиков потребительского кооператива разыскивают в Иркутске
Поисковики из Бурятии отправятся на раскопки на острова курильской гряды
Ремонт на улице Депутатской из-за нарушений остановили в Иркутске
Отключение горячей воды в Иркутске 2 июня 2020: график
Отключение холодного водоснабжения в Ленинском округе Иркутска перенесли
Движение по улице Улан-Баторской ограничили в Иркутске
Игорь Кобзев: Продление ограничительных мер на 2 недели считаю правильным
Игорь Кобзев посетил Ангарск
Первый случай коронавируса зафиксирован в Качуге
Горячая линия по вопросам детского отдыха организована в Иркутской области
Стал известен портрет типичного алиментщика в Иркутской области
Марат Хуснуллин отметил прогресс в восстановлении Тулуна
ТПП Восточной Сибири оказала благотворительную помощь детской областной больнице
Индекс самоизоляции в Иркутске на 1 июня: на улице очень много людей
С 1 по 10 июня подпишись на "Комсомолку" на 6 месяцев со скидкой 10%
Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 1 июня: плюс 210
Банк ВТБ продолжает поддержку своих клиентов в условиях пандемии
2189 случаев заражения коронавирусом подтверждены 1 июня в Иркутской области
Пожар на площади 2700 гектаров «взяли в кольцо» в Иркутской области
6713 укусов клещей зарегистрировано в Иркутской области