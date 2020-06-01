Житель Бурятии открыл огонь из ружья по 17-летнему подростку

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:20:11+03:00

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Трагедией едва не закончились посиделки с друзьями на берегу реки Муя для 17-летнего жителя бурятского поселка Таксимо. Компания отмечала день рождения одного из подростков, когда к ним присоединился 37-летний отдыхающий. Вечером, разгоряченный алкоголем мужчина поругался с одним из подростков. Завязалась потасовка, после которой гость праздника сел в свою машину и уехал за подмогой. Вскоре он вернулся на берег с двумя приятелями. Однако разговор вновь перерос в потасовку, после которой мужчина закрылся в машине. Когда один из подростков подошел и стал уговаривать, его уехать, злоумышленник схватил находившееся в автомобиле ружье, навел его на молодого человека и выстрелив, ранил его. Врачам удалось спасти жизнь парня в больнице.

- Также часть дробового заряда попала в предплечье находившегося неподалеку приятеля стрелка, который приехал с ним на помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - После выстрела мужчина скрылся и позже выкинул ружье в реку. Вскоре его задержали, нашли и ружье, которое достали со дна реки. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Стрелку уже предъявлено обвинение, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU