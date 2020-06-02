2309 случаев заражения коронавирусом подтверждены 2 июня в Иркутской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T05:20:09+03:00

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В Иркутской области продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. В регионе с начала распространения коронавируса диагноз COVID-19 был поставлен уже 2309 раз.

«1854 человека на сегодняшний день находятся в больницах», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Из этого числа – 145 человек переведены в медучреждения из обсерваторов, а также 1017 вахтовиков».

За минувшие сутки из медучреждений Приангарья выписали 68 человек, в общей сложности выздоровел уже 431 человек. К несчастью, этим утром региональные власти сообщили еще об одной смерти пациента с коронавирусом. Причиной его кончины стали иные заболевания, не связанные с инфекцией. Всего в Иркутской области 11 человек умерли от COVID-19, еще 13 с таким же диагнозом – от других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU