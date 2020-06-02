2 Июнь 2020 2020-06-02T05:44:54+03:00

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 2 июня возросло до 2309 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Еще у 120 заболевших за минувшие сутки подтвердился диагноз COVID-19. Так количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 2 июня возросло до 2309. К счастью, из этого числа уже 461 человек выздоровел.

«Госпитализировано на сегодняшний день 1854 заболевших», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «В том числе 145 человек переведены в больницы из обсерваторов, также больны 1017 вахтовиков».

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 2 июня увеличилось, к несчастью, возросло и число смертей пациентов с инфекцией. С начала распространения вируса на территории региона он стал причиной смерти 11 человек, еще 13 с диагнозом COVID-19 скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU