Массовое тестирование на антитела пройдет в Иркутской области

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Пройти тестирование на антитела G к коронавирусу и выяснить, не переболел ли ты уже им, может и сегодня любой желающий. Тестирование проходит в 8 медицинских организациях, но за деньги. В середине июня стартует бесплатное. Наш регион вошел в число 28, где оно будет идти за счет федеральных средств.

-Да, определенные группы населения будут тестировать на антитела к COVID-19, чтобы определить уровень коллективного иммунитета и составить прогноз дальнейшего развития ситуации, - сказала зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова. - В первую очередь обследовать будут людей, входящих в группу риска, в том числе медиков.

Такое тестирование не начато раньше, потому что ученые считают, что с момента начала эпидемии должно пройти не менее двух месяцев, тогда накопится достаточное число переболевших, в том числе бессимптомно. Кроме того, медики учитывают то обстоятельство,что сибиряки наверняка переболели предыдущими четырьмя коронавирусами, циркулирующими с 2004 года.

Те штаммы коронавирусной инфекции, которые циркулировали в предыдущие годы, могут дать ложноположительный результат. Поэтому анализы в обязательном порядке требуют дальнейшего подтверждения ПЦР-методом, - сказала зампред.

А делать их всем нет необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU