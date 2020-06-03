2447 случаев заражения коронавирусом подтверждены 3 июня в Иркутской области

3 Июнь 2020 2020-06-03T05:05:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Прирост за минувшие сутки – 138. Всего с начала распространения вируса на территории региона диагноз COVID-19 был поставлен уже 2447 раз.

В больницах Приангарья сегодня 1925 пациентов. 149 из них перевели на больничные койки из обсерваторов после получения положительных тестов.

«В числе заболевших 1039 вахтовиков», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Выздоровели за сутки еще 65 пациентов, в итоге с инфекцией в Приангарье справились уже 496 человек. К несчастью, этим утром региональные власти сообщили о смерти от коронавируса еще двух больных. В общей сложности в Иркутской области от COVID-19 скончались уже 13 человек, еще 13 с таким же диагнозом умерли от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Читайте также:

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 3 июня: выздоравливают вахтовики, будут делать бесплатно анализы на антитела (подробности)

Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU