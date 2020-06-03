2020-06-03T05:55:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня увеличилось на 138

В Приангарье возросло количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня увеличилось на 138Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня увеличилось на 138Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня сообщили региональные власти. По данным на утро в Приангарье подтверждено уже 2447 случаев заражения COVID-19. Число заболевших за сутки возросло на 138.

К несчастью, увеличилось и количество летальных исходов. Еще два человека умерли от коронавируса. Всего же с начала распространения вируса в регионе болезнь унесла жизни 13 человек, еще 13 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией.

Выздороветь удалось пока 496 заболевшим, они уже выписаны из медучреждений. Продолжают лечение 1925 человек. В этом числе 1039 вахтовиков, еще 149 заразившихся были переведены на больничные койки из обсерваторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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