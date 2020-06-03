3 Июнь 2020 2020-06-03T05:55:07+03:00

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня увеличилось на 138 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье возросло количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня

Изменить размер текста: A A

Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 3 июня сообщили региональные власти. По данным на утро в Приангарье подтверждено уже 2447 случаев заражения COVID-19. Число заболевших за сутки возросло на 138.

К несчастью, увеличилось и количество летальных исходов. Еще два человека умерли от коронавируса. Всего же с начала распространения вируса в регионе болезнь унесла жизни 13 человек, еще 13 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались от иных заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией.

Выздороветь удалось пока 496 заболевшим, они уже выписаны из медучреждений. Продолжают лечение 1925 человек. В этом числе 1039 вахтовиков, еще 149 заразившихся были переведены на больничные койки из обсерваторов.

Читайте также:

Роддом в Иркутске -2 закрыли на карантин из-за COVID-19. Ограничения введены также в 15 медучреждениях региона (подробности)

Как поступить в Иркутский государственный аграрный университет имени Ежевского? 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU