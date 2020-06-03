2020-06-03T06:48:38+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Тулуне: пьяный водитель Жигулей врезался в фонарный столб

Погиб пассажир автомобиля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП в Тулуне: пьяный водитель Жигулей врезался в фонарный столб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Смертельное ДТП в Тулуне: пьяный водитель Жигулей врезался в фонарный столб. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Крупная авария произошла в тулуне около 5 часов утра, 3 июня. На улице Гидролизной трассы Р-255 «Сибирь» 33-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2106», не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в железо-бетонную опору фонарного столба.

- 30 летний пассажир Жигулей, который находился на переднем сидении, погиб на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Что касается водителя, то медицинское освидетельствование показало, что он сел за руль пьяным.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все подробности ДТП. Чтобы избежать подобных трагических происшествий, полицейские еще раз напоминают автомобилистам Приангарья соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в алкогольном опьянении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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