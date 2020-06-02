2020-06-02T17:01:16+03:00
Происшествия

ДТП в Усть-Илимске: водитель Хонды сбил женщину и ее 6-летнюю дочь на пешеходном переходе

Пострадавшие доставлены в больницу с различными травмами
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Усть-Илимске: водитель Хонды сбил женщину и ее 6-летнюю дочь на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.ДТП в Усть-Илимске: водитель Хонды сбил женщину и ее 6-летнюю дочь на пешеходном переходе. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Серьезная авария произошла вечером, 2 июня на улице Братская в Усть-Илимске. Около 18.30, недалеко от пожарной части №50 36-летний водитель Хонды Аккорд не успел затормозить перед пешеходным переходом и прямо на нем сбил 46-летнюю женщину и ее 6-летнюю дочь, которые переходили проезжую часть по "зебре".

- Пострадавшие женщина и ребенок с различными травмами доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности происшествия. Чтобы избежать подобных аварий, полицейские еще раз напоминают автомобилистам региона соблюдать скоростной режим на городских улицах и на трассах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ДТП в Усть-Илимске: водитель Хонды сбил женщину и ее 6-летнюю дочь на пешеходном переходе
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