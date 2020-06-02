Иркутянин спас соседа, который уснул с непотушенной сигаретой

Едкий запах гари житель пятиэтажки по улице Гоголя в Иркутске Павел Солдатов почувствовал вечером, 1 июня, когда только вернулся с работы. Чтобы узнать, что горит, мужчина вышел на лестничную площадку, и увидел, что из под двери соседней однокомнатной квартиры валит густой черный дым. Мужчина сразу вызвал пожарных, а чтобы не терять время, попытался сам проникнуть в горящее жилище. Павел знал, что внутри могут находиться люди.

- Дернул дверь, а она заперта, - рассказывает Павел Солдатов. - Тогда я начал стучать в нее. Никто не подходит. Я вновь забежал в свою квартиру, начал долбился в стену, кричал. Оказалось, что сосед спал. Но мне удалось все же его разбудить. Через несколько минут он наконец проснулся от шума, открыл дверь и вышел, откашливаясь. Все-таки дымом он успел надышаться. Но, главное, что жив.

Оказалось, что в тот вечер 44-летний хозяин изрядно выпив, лег на кровать с сигаретой и уснул. Как итог, вспыхнул матрас. Пожарным удалось справиться с огнем за минуту. По словам спасателей, если бы не расторопность Павла Солдатова, мужчина задохнулся бы прямо во сне.

- С отравлением угарным газом пострадавшего доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Его жизни ничего не угрожает.

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