2020-06-02T13:10:39+03:00
Происшествия

Пытался скостить срок: суд отклонил апелляцию водителя скорой, из-за которого погибла беременная

Виновник ДТП из Иркутской области отправится в колонию-поселения на 7 лет [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пытался скостить срок: суд отклонил апелляцию водителя скорой, из-за которого погибла беременная. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиПытался скостить срок: суд отклонил апелляцию водителя скорой, из-за которого погибла беременная. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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В Иркутской области поставлена окончательная точка в расследовании страшного ДТП, в котором погибла беременная 39-летняя жительница Качуга Светлана Зуева. Напомним, трагедия произошла 21 июля 2019 года. В тот день, машина скорой помощи, на которой женщину везли в роддом, съехала с трассы и перевернулась. От удара «Газель» превратилась в груду искореженного металла… Светлана и ее будущий малыш погибли на месте, фельдшера с переломами попала в больницу.

Водитель неотложки с места ДТП сбежал, однако вскоре был задержан. Полицейские выяснили, что пон сел за руль пьяным. Как рассказывали в МВД, доза алкоголя в его крови составила 1,03 промилле при допустимых 0,16. То есть, она превышала норму почти в 6 раз и равнялось примерно… одной бутылке водки! На мужчину было возбуждено уголовное дело. В феврале 2020-го мужчину осудили на 7 лет колонии-поселения и лишили водительских прав на 2 года. Осужденный, не согласившись с решением Качугского районного суда первой инстанции, подал жалобу в Иркутский областной суд. Рассмотрение состоялось 2 июня.

- Судебная коллегия Иркутского областного суда оставила приговор Качугского суда без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда. - Приговор вступил в законную силу.

Родные Светланы до сих пор не могут оправиться от смерти любимого человека. Оказалось, это была не первая трагедия в ее семье. За месяц до этой аварии, от болезни скончался муж Светланы, с которым они прожили 8 лет. У женщины осталась старшая дочь от первого брака.

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Беременная женщина погибла в ДТП из-за пьяного водителя скорой помощи.Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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