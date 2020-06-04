2020-06-04T12:59:34+03:00
Общество

Еще одна лаборатория будет делать тесты на коронавирус в Иркутской области

Об этом сообщили на оперативном штабе Приангарья по коронавирусу
Мария КНЯЗЕВА
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Еще одна лаборатория будет делать тесты на коронавирус в Иркутской областиЕще одна лаборатория будет делать тесты на коронавирус в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тесты на коронавирус будут делать теперь и в Ангарске. Выполнять анализ будут сотрудники лаборатории лечебно-диагностического центра МАНО, также тестирование начнется в ближайшее время и в медсанчасти города нефтехимиков.

Также на оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье сообщили, что, по словам сотрудников Федерального Роспотребнадзора, ряду регионов предоставят средства на проведение тестов на антитела.

«На сегодняшний день заболевшие COVID-19 зарегистрированы практически во всех районах Иркутской области», - отметили на оперативном штабе.

Сибиряки заражаются от приезжих из других районов области или, выезжая туда, где есть случаи инфицирования. Возможность ограничения транспортного сообщения между территориями региона была отвергнута после обсуждения. Пока рассматривается идея самоизоляции на две недели для прибывающих из других районов Приангарья. Но окончательное решение не принято.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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