Сибиряку возместят ущерб 56 000 рублей от упавшего на его машину дерева

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:36:10+03:00

56 тысяч рублей выплатят сибиряку за упавшее на его машину дерево Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Прошлой осенью житель Ангарска ехал по улице Восточной когда на крышу его автомобиля что-то с грохотом «приземлилось». Водитель, конечно, сразу остановился и вышел. Оказалось, что не крышу его «Ленд Крузера» упала верхушка дерева, растущего у дороги. От удара крыша машины вмялась. С иском о возмещении ущерба автовладелец обратился к администрации города.

«Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» получил механические повреждения: сломан спойлер задней двери, вмятина на крыше, царапины», - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Экспертиза показала, что стоимость восстановления транспортного средства – 51 тысяча рублей. Суд принял решение, что мужчине выплатят 56 тысяч рублей – возмещение ущерба и стоимости проведенных экспертиз.

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ИСТОЧНИК KP.RU