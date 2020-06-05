2613 случаев заражения коронавирусом подтверждены 5 июня в Иркутской области

5 Июнь 2020 2020-06-05T05:07:38+03:00

Из больниц за минувшие сутки выписали 38 человек

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В Иркутской области продолжает расти количество заразившихся коронавирусом. По данным на утро 5 июня, в регионе выявлено уже 2613 случаев инфицирования. К счастью, число выздоровевших также растет – из больниц в связи с выздоровлением выписано уже 604 человека, только за минувшие сутки провели выписку 38.

«Продолжают получать лечение 1982 пациента больниц Приангарья», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - «В их числе 1107 вахтовиков и 150 переведенных из обсерваторов после положительных тестов на COVID-19».

Стоит отметить, что и в Иркутской области борьба с коронавирусом не обошлась без смертельных исходов. В общей сложности скончалось уже 27 заразившихся: причиной смерти 13 стал именно коронавирус, еще 14 с таким диагнозом умерли от иных тяжелых заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU