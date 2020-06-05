2020-06-05T11:40:32+03:00
Общество

Пьяного водителя задержали при попытке скрыться от полиции в Иркутской области

Мужчина сначала пытался оторваться на автомобиле, а потом и вовсе пустился в бега
Мария КНЯЗЕВА
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Пьяного водителя задержали при попытке скрыться от полиции в Иркутской областиПьяного водителя задержали при попытке скрыться от полиции в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Водитель на машине «Ссанг-Йонг» в поселке Усть-Ордынский попытался скрыться от полицейских. Проигнорировал требование остановиться для проверки документов сотрудника ГИБДД и пронесся мимо, превышая разрешенную скорость. На служебном автомобиле они пустились в погоню.

«Пытаясь скрыться, он хаотично маневрировал по проезжей части, создавая аварийные ситуации», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «В ходе преследования транспортное средство было остановлено».

Но и после этого водитель и пассажир не смирились со своей участью. Выбежали из салона и пустились в бега. Полицейские оказались быстрее. 35-летний нарушитель и его пассажир были задержаны.

«Оба они, как показала экспертиза, были в состоянии алкогольного опьянения», - отмечают полицейские.

Составлено пять административных протоколов об административных нарушениях. Автомобиль помещен на арестплощадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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