Подземный переход на Лермонтова лишили граффити
Граффити, которые радовали иркутян в подземном переходе на улице Лермонтова, больше нет. Как нет и портрета Михаила Лермонтова и картинок по мотивам его произведений. Их просто закрасили. Почему? В этом сейчас разбираются в администрации Иркутска.
Оказывается, граффити исчезло со стен подземки во время проведения ремонта. Но требовало ли это стереть картины или можно было провести восстановление, реконструкцию или что-то еще?
- Мы недавно были свидетелями негативного отношения людей к закрашиванию граффити с изображением Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге. Зачем подобное было делать в Иркутске – большой вопрос, – сказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.
Напомним, граффити появилось в подземном переходе в 2015 году. Это была инициатива администрации города и собственников торгового центра, расположенного неподалеку.
ИСТОЧНИК KP.RU