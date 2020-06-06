6 Июнь 2020 2020-06-06T03:55:34+03:00

Погода на 6 июня в Иркутске: днем небольшой дождь и до +21 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Первая неделя календарного лета практически позади, а настоящей летней погоды жители Иркутска пока не почувствовали. Вот и в субботу, 6 июня синоптики обещают в Иркутске небольшой дождь. Ветер подует юго-восточный 4-9 м/с, днем северо-западный с порывами до 7-12 м/с. Столбик термометра поднимется до +19, +21 градуса.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 6 июня местами кратковременные дожди, в течение суток в Тулунском и Нижнеудинском районах, днем в центральных и северо-западных районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, град. Утром при прояснении туман. Ветер подует северо-восточный, юго-восточный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем +17,+22, при облачной погоде +7,+12

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ИСТОЧНИК KP.RU