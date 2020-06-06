Количество заразившихся коронавирусом в Иркутской области на 6 июня выросло на 179

6 Июнь 2020 2020-06-06T06:29:36+03:00

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В Иркутской области вновь выросло количество заразившихся коронавирусом. 6 июня заболели еще 179 человек. Об этом сообщает оперативный штаб правительства Приангарья. Таким образом, с начала распространения COVID-19 инфекцию подхватили уже 2792 человека. На данный момент госпитализировано 1985 сибиряков. 154 из них из обсерватора и 1152 вахтовика. Увы, скончался еще один житель региона, у которого был подтвержден коронавирус. Теперь количество умерших – 14.

Есть и приятные новости. 6 июня в Приангарье еще 175 пациентов, победили болезнь. Теперь количество выздоровевших – 779.

Тем временем, первый случай заболевания выявлен в Саянске. Вахтовик, приехавший из Башкирии, оказался бессимптомным носителем вируса. В городе обеспокоены тем, что этот специалист мог заразить местных жителей. В ближайшие дни будет понятно, сколько человек заболели.

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ИСТОЧНИК KP.RU